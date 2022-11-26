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NASA показало космическое фото оставшейся без света Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Космическое агентство NASA опубликовало ночную фотографию Земли с орбиты, на которой видно оставшуюся без света Украину.

На сделанном 24 ноября снимке Украина запечатлена практически в полной темноте, тогда как ее окружают яркие огни в других странах — в России, Белоруссии и Польше.

Территория без света образует на фото хорошо различимый контур страны. По снимку видно, что электричество присутствует только в нескольких крупных населенных пунктах Украины.

территория Украины из космоса
территория Украины из космоса
Фото: © NASA

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. В частности, массированный удар был нанесен 23 ноября, все выбранные объекты были поражены.

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Наука #Космос #Армия
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Топ комментариев

jeryakob

в сентябре тоже так говорил. и глаза были честные-честные

krasprol

Опрос проводился на территории Кремля.

pepelmetal

"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!

Starbit

Где то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...