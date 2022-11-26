NASA показало космическое фото оставшейся без света Украины

Космическое агентство NASA опубликовало ночную фотографию Земли с орбиты, на которой видно оставшуюся без света Украину.

На сделанном 24 ноября снимке Украина запечатлена практически в полной темноте, тогда как ее окружают яркие огни в других странах — в России, Белоруссии и Польше.

Территория без света образует на фото хорошо различимый контур страны. По снимку видно, что электричество присутствует только в нескольких крупных населенных пунктах Украины.

территория Украины из космоса Фото : © NASA

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. В частности, массированный удар был нанесен 23 ноября, все выбранные объекты были поражены.