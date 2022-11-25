НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Объявлен возраст самой старой кошки в мире

Источник:
Sibnet.ru
551 2
Фото: © guinnessworldrecords.com

Кошка Флосси из Великобритании стала старейшей из ныне живущих в мире, ей почти 27 лет, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Возраст Флосси — 26 лет и 329 дней, что примерно соответствует 120 человеческим годам. Кошка очень ласковая и любопытная и любит хорошо поесть.

Флосси родилась в декабре 1995 года на улице возле одной из больниц графства Мерсисайд, ее подобрал один из сотрудников.

Через 10 лет первый хозяин кошки скончался, ее взяла к себе его сестра. С ней кошка прожила еще 14 лет, до смерти женщины. Тогда животное забрал сын первого владельца. В августе 2022 года мужчина понял, что ему сложно ухаживать за старой кошкой и передал ее на попечение в приют, откуда ее забрала домой волонтер.

В 2020 году в Сети появился мем о том, что в России не осталось ни одного кота, который бы родился до того, как Владимир Путин стал президентом. В мире такие животные еще существуют.

Старейшей кошкой в истории считается Крим Пафф из США. Она родилась в 1967 году и скончалась в 2005-м в возрасте 38 лет и трех дней.

Еще по теме
Новосибирский манул умилительно чихнул. ВИДЕО
Рыбак поймал гигантскую золотую рыбку
Нерпы прилегли отдохнуть на ледяных пляжах Байкала. ВИДЕО
Рекордное число аргали насчитали на Алтае
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Обсуждение (2)
Картина дня
Песков опроверг слухи о плане Путина объявить мобилизацию страны
Почти 79% россиян высказали доверие Путину
Зеленский заявил о готовности вернуть Крым мирным путем
Выбраны лучшие кроссоверы для зимы
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Мощный ракетный удар обесточил Украину
35
Россия приросла атомными ледоколами
27
Найден боец из видео про отброшенные из окопа гранаты
26
Путин потребовал улучшения характеристик военной техники
23
Путин вспомнил последний разговор с Фиделем Кастро