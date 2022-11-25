Объявлен возраст самой старой кошки в мире

Кошка Флосси из Великобритании стала старейшей из ныне живущих в мире, ей почти 27 лет, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Возраст Флосси — 26 лет и 329 дней, что примерно соответствует 120 человеческим годам. Кошка очень ласковая и любопытная и любит хорошо поесть.

Флосси родилась в декабре 1995 года на улице возле одной из больниц графства Мерсисайд, ее подобрал один из сотрудников.

Через 10 лет первый хозяин кошки скончался, ее взяла к себе его сестра. С ней кошка прожила еще 14 лет, до смерти женщины. Тогда животное забрал сын первого владельца. В августе 2022 года мужчина понял, что ему сложно ухаживать за старой кошкой и передал ее на попечение в приют, откуда ее забрала домой волонтер.

В 2020 году в Сети появился мем о том, что в России не осталось ни одного кота, который бы родился до того, как Владимир Путин стал президентом. В мире такие животные еще существуют.

Старейшей кошкой в истории считается Крим Пафф из США. Она родилась в 1967 году и скончалась в 2005-м в возрасте 38 лет и трех дней.