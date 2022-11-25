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Авиакомпании полетят на восстановленных самолетах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Павел Аджигильдяев / CC BY-SA 3.0

Объединенная авиастроительная корпорации восстановит три грузовых и восемь пассажирских самолетов российского производства. Их получат три авиакомпании.

ОАК собирается восстановить один Ан-124, два Ил-96-400Т и восемь Ту-204/214 к 2024 году. На это Минпромторг предложил выделить 15,4 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости».

Авиакомпании Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» получат эти воздушные суда. Red Wings начала предварительно обсуждать условия лизинга Ту-204/214. Прорабатывается маршрутная сеть, система тарифов, также компания будет готовить пилотов.

Представитель «Авиастар-Ту» сказал «Ведомостям», что перевозчик рассматривает возможности лизинга Ил-96-400Т и Ан-12. Источник, близкий к группе «Волга-Днепр» подтвердил, что разговоры о покупке грузовых Ил-96 и Ан-124 ведутся, но носят «противоречивый характер».

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Экономика #Авиа #Санкции
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