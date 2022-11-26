Червонцы выпускали в царской России, они стали самыми узнаваемыми деньгами в советской денежной системе, а затем превратились в хорошо знакомые 10 рублей. Десятирублевки, по планам Центробанка, скоро изменятся, но не уйдут.

Официальные монеты с названием червонец были впервые выпущены еще в 1701 году, в результате денежной реформы Петра I. В первой партии было всего 118 экземпляров.



Но настоящую известность червонцы получили, когда стали первой валютой Советской России. Это произошло 100 лет назад, 27 ноября 1922 года.

Название со смыслом

Советские власти после революции должны были остановить инфляцию и построить новое успешное государство. Чтобы упорядочить денежную систему, было решено выпускать валюту, обеспеченную золотом.

Фото : Антон Фёдорович Васютинский

Вариантом названия новых денег было много: целковый, федерал, гривна. Но остановились на червонце. Подразумевалось, что деньги связаны с высокопробным видом золота — червонным.

Некоторые думали, что новую «золотую» валюту ввели для внешнего мира, и что приятно иметь «пролетарскую деньгу, на которой вместо изжитого лица Николая II — крестьянин, вместо короны — фабрика и плуг», вспоминал начальник валютного управления Наркомфина СССР Илья Шлейфер.

«Но основная цель этой меры другая: мы решили для себя, что, если червонец бумажный поскользнется, мы объявляем: бумажный червонец обмениваем на золотой и этим мы поддерживаем реальную стоимость бумажного червонца», — уточнял чиновник.

Червонцы начали выпускать в виде золотых монет и бумажных банкнот. Банкнота была обеспечена одним золотником в 78,24 доли чистого золота.

Золотая монета по весовым характеристикам (8,6 грамма, 900 проба) и размерам повторяла дореволюционную монету в 10 рублей. Советский червонец чаще всего применяли для внешней торговли.

Редкий червонец

Золотых червонцев «Сеятель» в 1923 году было изготовлено 100 тысяч штук. Затем власти отказались от чеканки золотых монет, и стали выпускать только банкноты. В новой серии бумажных червонцев 1937 года на денежных знаках появился портрет Владимира Ленина.



Бумажные червонцы были полностью обеспечены государственными запасами драгоценных металлов и иностранной валютой, товарами и векселями крупных предприятий.

Пробную партию уникальных по дизайну червонцев создали в 1925 году. Сейчас известны всего пять экземпляров: одна монета медная и четыре золотые. Медный червонец продали в 2008 году на аукционе за 5 миллионов рублей.

В 1975 году Госбанк СССР возобновил чеканку «Сеятеля». Первоначально выпустили 250 тысяч монет, с 1976 по 1982 год ежегодно выпускалось по 1 миллиону золотых монет. «Сеятель» до сих пор обращается на рынке и вполне востребован, как инвестиционная монета.

Бумажные десятки образца 1961 года оставались в ходу три десятилетия

Червонцы были в обращении до реформы 1947 года. На смену им пришел рубль — в денежном обороте появились билеты Госбанка разным достоинством, в том числе десятка.

Металл против бумаги

В начале 90-х годов после развала СССР деньги номиналом десять рублей пережили сложные времена, на них отражалась каждая реформа. Сначала они были не нужны из-за того, что на такую мелочь ничего нельзя было купить. Затем металлические десятки стали самой мелкой монетой.

В 1995 году Государственный банк России отказался от чеканки рубля в монетах, десятки были только бумажные. Но через три года в ходу снова появились монеты.

Фото: © Sibnet.ru

Монета Банка России номиналом 10 рублей образца 1997 года выполнялась из двух металлов: внешнее кольцо — из латуни, а белая сердцевина из мельхиора.

Центральный банк выпускал такие монеты ограниченным тиражом – к знаменательным и памятным датам, поэтому они разошлись по коллекционерам.

На бумажной десятке 1997 года изобразили Красноярск. На лицевой стороне поместили часовню Параскевы Пятницы. Также на купюре поместили изображение Коммунального моста. Основное изображение оборотной стороны банкноты – плотина Красноярской ГЭС.

Фото : Центральный Банк России

Центробанк грозился отменить бумажные десятки из-за того, что они быстро приходят в негодность. Но в итоге решили изменить их дизайн, а заодно и осовременить защитную систему купюры.

К 2025 году появится десятирублевая банкнота с изображением Новосибирска вместо Красноярска.