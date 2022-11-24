Ученые изучили влияние соцсетей, игр и видеороликов на IQ детей

Ученые из Амстердамского университета Врии, немецкого Университета Дуйсбург-Эссен и шведского Каролинского института изучили влияние социальных сетей, просмотра видео и игр на уровень интеллекта детей (IQ).

Изучение воздействия массмедиа на детей длилось два года, ученые уделяли внимание не только измерениям IQ, но и учли генетические факторы, сообщается в материалах исследования в журнале Nature. В опыте приняли участие около 10 тысяч детей, в возрасте 9-10 лет на момент начала эксперимента.

Результаты исследования показали, что социальные сети не оказывают влияния на IQ, показатель уровня интеллекта был одинаков у любителей сетевого общения и детей, лишенных доступа в соцсети.

Просмотр видеороликов не повлиял на уровень интеллекта детей, имеющих возможность играть и получать разнообразные впечатления в реальной жизни, а вот IQ домоседов, регулярно просматривающих ролики в сети, немного выше. Это обосновывается тем, что дети могут получить недоступные знания об окружающем мире из видео.

Ученые отметили, что самым важным открытием стало влияние игр. Уровень интеллекта маленьких геймеров оказался в среднем на 2,55 балла выше, чем у детей, проводивших в играх меньше времени. Эта группа исследуемых продемонстрировала наибольший рост IQ.

Ученые отметили, что девочки с более высоким показателем интеллекта предпочитают игры, а мальчики выбирают гейминг вне зависимости от IQ. Соцсети и видеоролики оказывают одинаковое влияние на детей обоих полов.