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Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России

Источник:
Military Watch Magazine
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Российский тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31
Российский тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31
Фото: Konstantin Tyurpeko / CC BY-SA 4.0

МиГ-31 стал самым тяжелым и быстрым истребителем-перехватчиком в мире. Проблема в том, что он никогда не экспортировался и Западу остается только догадываться о его реальных боевых характеристиках, пишет американское издание Military Watch Magazine.

МиГ-31 поступил на вооружение советских ВВС в 1981 году. Он стал пионером в применении ряда новейших технологий. Установленный на нем радар с фазированной антенной решеткой появится на западных машинах — F-22 и Rafale — только через 20 лет, отмечают эксперты издания.

С 2010 года более сотни самолетов этого типа прошли глубокую модернизацию, получив индекс МиГ-31БМ/БСМ. Машины получили новую авионику, вооружение и радары.

МиГ-31 БМ/БСМ — лучше других приспособлен для боя на дальних дистанциях. Его основное оружие — ракета класса «воздух – воздух» Р-37М — не имеет даже близких аналогов. Она способна поражать цели на дальности до 400 километров, развивая скорость в 6 Махов (шесть скоростей звука).

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Р-37М вкупе с мощным радаром «Заслон-М» делают истребитель незаменимым средством для борьбы не только с боевыми самолетами, но и крылатыми ракетами на обширных театрах военных действий, таких как Арктика или Тихий океан, считают эксперты.

Позднейшие модификации истребителя — МиГ-31К и МиГ-31И — расширили спектр, выполняемых задач. Они могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и вооружение, способное уничтожать спутники.

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