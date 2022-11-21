Морозы до 30 градусов придут в Сибирь

Регионы Сибири «посинели» от холода, температура воздуха в регионах на 14-16 градусов ниже нормы, на неделе морозы достигнут 30 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На прогностической карте аномалий синем цветом закрашиваются регионы, где очень холодно. Так вот юго-запад Сибири и Урал просто посинели от холода — на 14-16 градусов температура в этих регионах ниже нормы», — сказал ТАСС Вильфанд.
По его словам, в Омской области со среды температура будет понижаться до 30-32 градусов мороза, в Новосибирской области — до 29-31 градуса мороза, в Томской области — до 30-37 градусов мороза, в Алтайском крае с четверга — до 27-30 градусов мороза.
На юге Красноярского края, в Хакасии, Туве прогнозируется до 35-37 градусов мороза во второй половине недели.
nicollaichВот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...
MuCbEПогодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...
AlborКогда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если
fydor55У них ракеты умные, если цель не находят возвращаются на базу