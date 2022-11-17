Умер фигурист и глава федерации Александр Горшков

Первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду, шестикратный чемпион мира, спортивный чиновник Александр Горшков скончался на 77-м году жизни, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России ФККР Александр Коган.

«Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей», — цитирует Когана ТАСС.

Горшков вместе с Людмилой Пахомовой выиграл Олимпиаду-1976 в Инсбруке, когда впервые в соревновательную программу добавили танцы на льду. Пара шесть раз побеждала на чемпионатах мира и столько же — на чемпионатах Европы.

Возглавлял ФФККР с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае этого года.