НАВЕРХ

Умер фигурист и глава федерации Александр Горшков

Источник:
Sibnet.ru
546 0
Фото: © ФФККР

Первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду, шестикратный чемпион мира, спортивный чиновник Александр Горшков скончался на 77-м году жизни, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России ФККР Александр Коган.

«Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей», — цитирует Когана ТАСС.

Горшков вместе с Людмилой Пахомовой выиграл Олимпиаду-1976 в Инсбруке, когда впервые в соревновательную программу добавили танцы на льду. Пара шесть раз побеждала на чемпионатах мира и столько же — на чемпионатах Европы.

Возглавлял ФФККР с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае этого года.

Еще по теме
Фигуристка обиделась на зарплаты футболистов
WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года 
Дело Валиевой передано в суд из‑за отсутствия вердикта РУСАДА
Валиеву раскритиковали за прыжки на бис на этапе Гран‑при России
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
Девушка дня
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

виктор А.

Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???