Задержан гид погибших на Камчатке туристов

Правоохранители на Камчатке задержали гида, туристы из группы которого погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, сообщает СУСК по региону.

Группа из 10 туристов, которые приехали из семи регионов России, а также двух гидов, начала восхождение на вулкан 30 августа. 3 сентября они спускались по скалистой части сопки. На высотке около 4,5 тысячи метров восемь туристов и один из гидов сорвались и упали вниз. Пять человек погибли сразу, еще четверо погибли в течение следующих трех суток.

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Выжили два человека, которые остались в домике вулканологов на высоте 3,3 тысячи метров и не стали подниматься выше. Гид, который сопровождал их, также остался в живых. Когда он услышал по рации о произошедшем, отправился на помощь пострадавшим, но не смог никого спасти.

Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел — по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц). Директор новосибирской фирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов был арестован.

По данным следствия, выжившего гида, уроженца Алтайского края, допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его заключении под стражу.