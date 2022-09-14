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Погибшие на Ключевской сопке туристы выбрали не тот маршрут

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Zhuravell / CC BY-SA 3.0

Туристы, большая часть которых погибла при восхождении Ключевского вулкана на Камчатке, выбрали нестандартный маршрут, были плохо подготовлены и не соблюли технику безопасности, сообщается на сайте полпреда президента РФ в ДФО.

По данным полпредства, в июне были утверждены новые паспорта маршрутов восхождения на Ключевскую сопку, а том числе потому, что в прошлом году там погиб турист.

Группа пошла по нестандартному маршруту, исключенному из списка общедоступных, и разрешение на него не получала. Вероятной причиной гибели туристов стало несоблюдение техники безопасности, а также недостаточность квалификации их и гида.

Десять туристов и два гида отправились на покорение вулкана 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение к вершине, а трое остались в лагере на высоте 3,3 тысячи метров. На высоте около 4 тысяч метров группа сорвалась: пять человек погибли от травм, четверо — в течение следующих дней от переохлаждения.

Возбуждено два уголовных дела — по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц). Директор новосибирской фирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов отправлен в СИЗО на два месяца.

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ЧП #Происшествия #Громкое дело #Новосибирск
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