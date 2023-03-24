Три, девять и 40 дней: что едят на поминках

В обычаях нет ничего случайного. Даты поминок и меню поминального стола имеют глубокое сакральное значение. Разбираемся — почему поминальный обед проводят в день похорон, на девятый и на 40-й день, что должно быть на траурном столе и почему на поминках запрещается есть вилкой.

Обряд погребения относился на Руси к переходным ритуалам. Чтобы переход от земной жизни к загробной прошел правильно, и это никак не отразилось на живых, должны были соблюдаться определенные правила, в том числе поминальные.



Даты поминок и блюда, которые готовят траурный стол в XXI веке, все еще связаны с традициями древней Руси и православными представлениями о загробном пути. Они не изменились даже в советское время.

По-прежнему поминки организуют на третий день (день похорон), девятый и 40-й день, а на традиционном поминальном столе обязательно должны быть кутья, блины и кисель.

Главные поминальные блюда

Кутья поминальная — главное блюдо траурного стола. Это сладкая каша с добавлением изюма и меда. Все ингредиенты кутьи имеют сакральное значение. Зерна и изюм — символ бессмертия души усопшего. Он умирает на земле, но воскресает для вечной жизни, как зерно истлевает и дает росток новой жизни. Царствие Небесное же соотносится со сладостью меда.

Название кутьи пришло из греческого языка, связано с названием пшеничного зерна «коуккос» и обычаем поминального подношения зерна и фруктов. Этнографы считают, что что традиция подавать кашу на поминальный стол появилась еще в языческой Руси, а название появилось с приходом христианства и византийских священников

Блины были главным поминальным блюдом у наших предков изначально. У славян блины всегда считались особым блюдом, символизирующим солнце и возрождение. А на поминках блины готовили как символ связи с загробным миром и как традиционную еду, чтобы накормить души усопших.

Кисель — еще одно древнее блюдо славян. Раньше он готовился на основе мучной закваски и был скорее едой, чем напитком. «Кисельные берега» по разным версиям, это недостижимое райское место или же загробный мир, куда могли отправляться умершие герои.

Алкоголь также ставят на траурный стол, обычно это водка, коньяк или вино. Хотя, по православным канонам, на столе не должно быть спиртного.



Еще на поминках часто готовят суп. Обычно это борщ, щи или суп с лапшой. На Руси раньше считали, что душа покойного отлетает вместе с паром, поэтому на поминальном столе обязательно должна быть горячая еда.

Почему на поминках едят ложкой?

Каши, супы, салаты и блины — все блюда поминального меню можно есть только ложкой. Пользоваться вилкой— нельзя.

Поскольку каша символизирует Царствие Небесное, если ткнуть в нее вилкой, то будет потревожено спокойствие усопшего. Кроме того, форму вилки связывали с образом хвоста беса, и не пользовались этим прибором, чтобы не служить черту.

Есть и еще объяснения. Традиции похорон сложились задолго до того, как вилка вошла в обиход, и поэтому сейчас ее убирают со стола. По другой версии, вилки традиционно были под запретом, так как могли стать холодным оружием, если на поминках начнутся конфликты между родственниками из-за наследства.



Как ставить свечку за упокой

Православная церковь не считает использование ножа и вилки на поминках грехом, но многовековые обычаи и суеверия оказываются сильнее.

Можно ли забирать еду с поминок?

Еду, оставшуюся после поминального обеда, у восточных славян было принято отдавать гостям. Получившие такой подарок еще раз поминали покойного дома.

Сейчас также считается нормальным забрать еду с поминок домой, чтобы помянуть самим или раздать знакомым.



Почему три, девять и 40 дней?

В третий день усопшего поминают в честь Воскресения Спасителя, так он воскрес на третий день после распятия ка кресте. С этим связывают традицию хоронить умершего именно на третий день после смерти.

Считается, что с третьего по девятый день душе показывают рай, она отдыхает от земных страданий, но еще не упокоена, терзаясь от своего несовершенства и напрасно потраченного жизненного времени.

Третий, девятый и 40-й дни считают от дня смерти включительно. Дата кончины — это первый день. Например, если человек ушел 1 марта, то поминки на третий день надо организовывать 3-го числа, затем 9 марта. А 40 дней будут 9 апреля.

На девятый день после смерти душа предстает перед Богом. Без поддержки близких в этот день душе усопшего может быть тяжело, поэтому важно, чтобы о человеке молились, вспоминали о нем, просили Господа принять его душу в рай. Также стол организовывают в честь девяти чинов ангельских, которые перед Богом ходатайствуют за умершего.

На 40 день после смерти определяется, где будет душа человека — в раю или в аду. Это время, между девятым и 40-м днем, отведено для подготовки души к принятию решения Страшного суда. В момент высшего решения также нужны молитвы близких. И именно поэтому на 40-1 день тоже организуют поминки, где вспоминают добрые поступки человека, молятся о спасении и принятии его души в Царствие Небесное.