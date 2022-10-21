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Как правильно ставить свечку за упокой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Spacekid / CC0
Чтобы попросить за упокой души ушедшего близкого, в храмах ставят свечи. Как это делать правильно? И что будет, если поставить поминальную свечу живому?

«Свечку за упокой ставят в особом месте в храме — канун. Это место всегда видно. Если человек не может сориентироваться, он может спросить у дежурного по храму, где можно поставить», — сказал Sibnet.ru председатель отдела культуры Новосибирской епархии, протоиерей Димитрий Сальников.

Канун выглядит как прямоугольный стол с большим количеством ячеек для поминальных свечей и небольшим изображением распятия.

Свечи ставят за упокой в любое время, но если человек идет в храм на службу, то лучше это сделать перед ее началом. Свечу принято покупать в церковной лавке — это пожертвование на содержание храма.

Нужно подойти к кануну, подумать о тех, кого хочется помянуть. Затем прочитать молитву об усопших, ее текст находится рядом с кануном, поставить свечу.

Определенного количества свечек, которые можно поставить в храме, нет. Нередко ставят сразу две свечи: за здравие и за упокой. Можно поставить больше, но от их числа ничего не зависит.

Как ставить свечку за упокой

Свечку за упокой надо поджечь от другой свечи, которая стоит на кануне, а также оплавив другой конец. После этого следует обязательно перекреститься.

«Свечку за упокой можно поставить за любого человека, в том числе за некрещеного. А вот записку на литургию не следует передавать (за некрещеного). А свечку и помолиться своими словами можно», — сказал Сальников.

Многих интересуют, что будет если поставить свечку за упокой живому человеку. Российская православная церковь не признает суеверий, считая за грех магические обряды. Священники утверждают, что в таком случае ничего не произойдет.

Свеча — это символ, а основное — это молитва Богу, чтобы душа усопшего попала в рай. Считается, что если человек помолился за упокой души живого, с ним ничего не случится, можно сказать, что это была молитва о будущем, чтобы когда-то душа человека попала в рай. Ведь Бог знает, кто из людей жив, а кто нет.

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Жизнь #Религия #Оракул
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