Как правильно ставить свечку за здравие

Многие идут в храм для того, чтобы поставить свечу и помолиться за здравие своего родного или близкого человека. Как это сделать правильно?

Свечку, которую потом можно поставить за здравие, следует купить в церковной лавке возле храма. Тем самым человек помогает церкви.

«Свечка в том числе жертва на храм. Человек пришел в церковь, свет горит, полы чистые, зимой отопление. Это берется в том числе из того, что купили свечки. Это наш вклад в то чтобы храм был открыт и действовал и можно было помолиться», — прокомментировал Sibnet.ru председатель отдела культуры Новосибирской епархии, протоиерей Димитрий Сальников.

Поставить свечу можно в любое время, но лучше это сделать перед службой. Верующие обычно приходят за несколько минут до начала, чтобы затем на службе не ходить и никому не мешать.

«Приходим в храм за некоторое время до начала службы, чтобы подать записочки о здравии и упокоении, чтобы священник помянул родных и близких. Поставить свечки перед началом, чтобы они горели во время службы, чтобы молились», — пояснил священник.

Но если человек не успел до службы, ему никто не запретит поставить свечу в другое время.

По словам протоирея, было бы правильнее, чтобы желание поставить свечку было частью христианской жизни, а не разовой акцией.

Куда ставить свечку за здравие

Свечку за здравие можно поставить к любой иконе. Часто для этих целей выбирают святых целителей — святитель Лука Крымский, святой великомученик Пантелеимон, святые Косма и Дамиан. Также за здравие молятся Николаю Чудотворцу, и конечно, Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице.

Многие не знают, что говорить, когда ставишь свечку за здравие. Стоит помолиться Господу и святым, перекреститься и поклониться, а затем ставить свечку.

Свечку за здравие надо зажигать от уже горящих в храме, а не зажигалкой или спичкой. Когда огонь загорится, надо оплавить противоположный кончик, чтобы свечка держалась в подсвечнике.

Вокруг этого процесса много суеверий. Например, многие считают, что если свечка погасла, то это грозит болезнями человеку, за которого молились. Это не так. Также нет ничего страшного в том, что служащая храма тушит часть свечей, чтобы освободить место для других.

По словам священника, не стоит думать, что поставить свечку за здравие — это магический ритуал, который гарантирует выполнение желания.

«Ставить свечи перед иконами хорошо. Но лучше, если приносишь в жертву Богу огонь любви к Нему и к ближнему. Хорошо, если вместе бывает и то, и другое. Если же ставишь свечи, а любви к Богу и ближнему в сердце не имеешь: скупишься, не мирно живешь, то напрасна и жертва твоя Богу», — говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский.