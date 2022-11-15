НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Наталья Орейро снимется в российском новогоднем фильме

Источник:
Sibnet.ru
204 1
Фото: © Соцсети Натальи Орейро

Актриса и певица Наталия Орейро дала согласие на съемки в фильме «Письмо Деду Морозу», который претендует на финансирование Фонда кино.

Режиссером фильма станет Кирилл Кузин, снявший фильм «Война полов» и сериал «Лондонград. Знай наших». Орейро уже внесла съемки в свой график, сообщают РИА Новости со ссылкой на Кузина.

Фильм «Письмо Деду Морозу» презентовали в рамках очной защиты нацфильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино. Подробно о проекте рассказала продюсер Лика Бланк.

По ее словам, в картине будет и анимация, и художественная съемка. Съемки в том числе пройдут в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Кроме Натальи Орейро на роли уже утверждены Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров. Планируется, что фильм выйдет в 2025 году.

Еще по теме
Российский фильм получил награду итальянского фестиваля
Появились подробности о сериале про группу «Король и Шут»
Ельцин в исполнении русского актера появился в сериале «Корона»
Драма «По-мужски» с Антоном Лапенко вышла в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
57
Медведев прокомментировал отступление российской армии
45
Путин предложил лишать гражданства за дискредитацию армии
42
Медведев намекнул на использование новых средств поражения
39
Российские войска начали отступление на левый берег Днепра
39
Зеленский посетил оставленный российскими военными Херсон