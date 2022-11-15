Наталья Орейро снимется в российском новогоднем фильме

Актриса и певица Наталия Орейро дала согласие на съемки в фильме «Письмо Деду Морозу», который претендует на финансирование Фонда кино.

Режиссером фильма станет Кирилл Кузин, снявший фильм «Война полов» и сериал «Лондонград. Знай наших». Орейро уже внесла съемки в свой график, сообщают РИА Новости со ссылкой на Кузина.

Фильм «Письмо Деду Морозу» презентовали в рамках очной защиты нацфильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино. Подробно о проекте рассказала продюсер Лика Бланк.

По ее словам, в картине будет и анимация, и художественная съемка. Съемки в том числе пройдут в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Кроме Натальи Орейро на роли уже утверждены Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров. Планируется, что фильм выйдет в 2025 году.