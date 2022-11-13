Опубликовано видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Российские военные взорвали мост на Каховской ГЭС после отхода от с правого берега Днепра. В СМИ появилось видеоподтверждение взрыва.

«Известия» опубликовали видеоподтверждение разрушения моста. На кадрах видна яркая вспышка и последовавший мощный взрыв. Сама ГЭС, несмотря на взрыв и обстрелы со стороны украинских войск, продолжает работать в штатном режиме, заверили местные власти.

Этот мост, а также Антоновский мост у Херсона были единственными стационарными автомобильными переправами, связывающими правобережную и левобережные части Херсонской области.

Российское командование приняло решение оставить Херсон и правый берег Днепра 9 ноября. После того, как войска отошли на левобережье, мосты были взорваны.