Серые галочки верификации появились в Twitter

Twitter внедрил тройную систему верификации аккаунтов. Синие галочки остались у подписчиков Twitter Blue, простые пользователи не получили знаков отличия, а официальные страницы людей и организаций отметили серой галочкой.

Серая галочка уже появилась на страницах некоторых СМИ и знаменитостей, например, ей отмечена страница нового владельца соцсети Илона Маска. Она предназначена для отметки проверенных аккаунтов, чтобы избежать фейков и путаницы.

Изменения связаны с тем, что синюю галочку стало возможно приобрести платно, а это открыло новые пути для мошенников — они могли бы создавать фейковые страницы от имени популярных людей или сообществ с отметкой верификации. Теперь она отмечает только подписчиков Twitter Blue.

Илон Маск в конце октября приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и приступил к модернизации соцсети. Уже изменены параметры подписки Twitter Blue, подход к оценке фейков, анонсирована возможность редактировать посты всем без исключения пользователям и публиковать большие объемы текста.