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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали в колонию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: УГМК / CC BY-SA 4.0

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную на девять лет за контрабанду наркотиков, отправили в колонию для отбывания наказания, сообщила адвокат спортсменки Мария Благоволина.

«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания», — цитирует ТАСС Благоволину.

По ее словам, у адвокатов нет информации ни о текущем местонахождении Грайнер, ни о том, куда она направляется. По закону сторона защиты и посольство США должны быть уведомлены по факту ее прибытия в место назначения.

Грайнер арестовали в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево, в ее багаже обнаружили вейпы с гашишным маслом. На суде баскетболистка говорила, что она впопыхах бросила стики в чемодан, а минздрав штата Аризона разрешил ей использовать медицинский каннабис из-за хронических болей.

В августе Химкинский суд приговорил баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион рублей. Апелляция в Московском городском суде не принесла результата.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

MuCbE

Ну без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...

Spectre32

Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

Killer1974

На сибнете укроботов больше чем я даже предположить мог.