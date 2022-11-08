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Новый DirectStorage ускорит загрузку игр в три раза

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft выпустила DirectStorage 1.1. Он ускоряет загрузку игр в три раза и снижает нагрузку на процессор. Теперь ЦП не будет заниматься декомпрессией графики и передаст эту задачу чипу видеокарты.

Начиная с версии 1.1 DirectStorage содержит все, что нужно разработчику для начала работы с декомпрессией GPU и получил улучшения производительности и исправления ошибок, сообщается в блоге Microsoft. Компоненты API уже можно интегрировать в свои продукты.

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Производители видеокарт начали поддерживать новый пакет и выпустят драйвера в течение недели. 

Intel и Nvidia уже подтвердили соответствующие версии, а AMD еще не уточнила, какой именно драйвер поставляется с поддержкой функций. Пользователям не нужно проводить никаких манипуляций для активации DirectStorage, достаточно обновить DirectX.

DirectStorage — это новый API из семейства DirectX для Windows 10 и 11. Его основная задача — ускорение запуска игр за счет загрузки данных с жесткого диска в память видеокарты и оптимизация работы графического процессора.

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Топ комментариев

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

MuCbE

Это такая перемога? У них там света не хватает, они собрались Мрию заного строить. Россия, Китай, Япония...

MuCbE

Это не укроботы, это просто нейросеть которая спамит чем угодно, лишь бы негатив в сторону РФ

Killer1974

Он снова что то тяжелое принял. И что ему комиком не прыгалось?