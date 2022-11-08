Новый DirectStorage ускорит загрузку игр в три раза

Microsoft выпустила DirectStorage 1.1. Он ускоряет загрузку игр в три раза и снижает нагрузку на процессор. Теперь ЦП не будет заниматься декомпрессией графики и передаст эту задачу чипу видеокарты.

Начиная с версии 1.1 DirectStorage содержит все, что нужно разработчику для начала работы с декомпрессией GPU и получил улучшения производительности и исправления ошибок, сообщается в блоге Microsoft. Компоненты API уже можно интегрировать в свои продукты.

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Производители видеокарт начали поддерживать новый пакет и выпустят драйвера в течение недели.

Intel и Nvidia уже подтвердили соответствующие версии, а AMD еще не уточнила, какой именно драйвер поставляется с поддержкой функций. Пользователям не нужно проводить никаких манипуляций для активации DirectStorage, достаточно обновить DirectX.

DirectStorage — это новый API из семейства DirectX для Windows 10 и 11. Его основная задача — ускорение запуска игр за счет загрузки данных с жесткого диска в память видеокарты и оптимизация работы графического процессора.