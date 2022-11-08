Основатель компании Oculus Rift Палмер Лаки выпустил шлем виртуальной реальности с тремя зарядами взрывчатки. Он считает, что угроза жизни позволит более трепетно относиться к своему игровому аватару.

Внутри шлема Meta Quest Pro над экранами находится тройной заряд взрывчатки, прямо напротив переднего отдела мозга. Лаки написал в своем блоге, что угроза серьезных последствий сделает игру реальной для всех пользователей.

«Идея привязать свою реальную жизнь к виртуальному аватару всегда меня завораживала — вы мгновенно поднимаете ставки до максимума и заставляете людей коренным образом переосмыслить то, как они взаимодействуют с виртуальным миром и игроками в нём», — написал Лаки.

Изобретатель отметил, что на текущем этапе это просто произведение искусства, а не продукт для массового производства. Однако Лаки все равно планирует добавить к шлему систему, предотвращающую преждевременное снятие.