Украина начала строить новый самолет Ан-225 «Мрия»

Украина начала строить новый крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия», в том числе из деталей разрушенного на аэродроме под Киевом, сообщил гендиректор украинского авиастроительного предприятия «Антонов» Евгений Гаврилов.

«Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета», — цитирует Гаврилова украинское издание «Страна».

По его словам, новый самолет готов уже на 30%.

Ан-225 «Мрия» был уничтожен практически сразу после начала специальной военной операции России на Украине. В «Укроборонпроме» пояснили, что самолет был разрушен во время боев на аэродроме Антонов в Гостомеле, где он на момент начала российской военной операции находился на ремонте. На Украине также есть второй, недостроенный экземпляр «Мрии».

Президент Украины Владимир Зеленский в мае заявил о планах построить новый такой самолет. «В этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. <...> Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших отличных профессиональных летчиков», — сказал он.