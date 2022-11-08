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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина начала строить новый самолет Ан-225 «Мрия»

Источник:
Sibnet.ru
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Украина начала строить новый крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия», в том числе из деталей разрушенного на аэродроме под Киевом, сообщил гендиректор украинского авиастроительного предприятия «Антонов» Евгений Гаврилов.

«Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета», — цитирует Гаврилова украинское издание «Страна».

По его словам, новый самолет готов уже на 30%.

Ан-225 «Мрия» был уничтожен практически сразу после начала специальной военной операции России на Украине. В «Укроборонпроме» пояснили, что самолет был разрушен во время боев на аэродроме Антонов в Гостомеле, где он на момент начала российской военной операции находился на ремонте. На Украине также есть второй, недостроенный экземпляр «Мрии».

Президент Украины Владимир Зеленский в мае заявил о планах построить новый такой самолет. «В этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. <...> Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших отличных профессиональных летчиков», — сказал он.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

masiki

пусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))

kygear

Чуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.

Partizan1996

Единственный народ с кем он может встретиться - это переодетые ФСОшники.

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...