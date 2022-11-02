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Вагоны с углем застряли в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тысячи вагонов угля, предназначавшиеся для экспорта на восток, простаивают в Кузбассе, на это глава региона Сергей Цивилев пожаловался премьеру Михаилу Мишустину.

По состоянию на 14 октября в Кузбассе простаивало 12 тысяч вагонов, в которых находится более 800 тысяч тонн угля. Из них 500 вагонов стоят еще с сентября, приводит РБК письмо Цивилева Мишустину.

Весь этот объем грузов уже принят к перевозке в восточном направлении РЖД, но «физически не отправлен со станций погрузки Кузбасса».

Ситуация с задержкой доставки вагонов с углем осложняется наступлением зимы — длительный простой повлечет за собой смерзание грузов. Почти 80% простаивающих поездов находятся на подъездных путях угледобывающих компаний. 

Поскольку они оказались фактически заблокированы, грузоотправители не могут принять порожние вагоны и отгрузить экспортный уголь и в западном направлении, предупредил губернатор.

В Кузбассе за первые девять месяцев 2022 года было добыто 162,5 миллиона тонн угля, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
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