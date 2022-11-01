Осенний призыв 2022: кого ждут в армии?

Старт отложенного осеннего призыва 1 ноября вызвал ажиотаж среди молодых парней и их родителей. Как можно добиться отсрочки и какие медицинские документы могут пригодиться в военкомате?

Осенний призыв стартовал в России на месяц позже с 1 ноября и продлится до 31 декабря. Сроки сдвинулись из-за мобилизации, в связи с которой военкоматы были загружены. Для прохождения срочной военной службы планируется набрать 120 тысяч человек.

«У военкоматов мало времени на такое количество человек, у них полуторный план на месяц. Ожидаем какие-то ошибки, впопыхах принятые решения. Будет проводится медосвидетельствование, не настолько тщательно, как раньше», — сказала журналистам на пресс-завтраке руководитель правового отдела компании «Призыва. Нет» Клавдия Бакуменко.

Срочники не будут направляться для прохождения службы в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине, подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Какие действуют отсрочки от призыва

Основания для отсрочки от призыва прописаны в статье 24 закона №53. Это временное освобождение от призыва, в том числе обучение в вузе или социальные причины.

Отсрочка оформляется решением призывной комиссии, поэтому нужно самостоятельно обратиться с заявлением и документами в военный комиссариат, чтобы ее получить.

«Это не только поступить в вуз. Ты являешься в военкомат, решение фиксируешь в приписном удостоверении и тогда с этого периода не подлежишь прохождению службы на указанный срок», — отметила Бакуменко.

Она отметила, что по закону военнообязанный мужчина обязан уведомлять военкомат о смене места жительства, поступлении в вуз и других серьезных изменениях.

Как законно могут вручить повестку

Повестку вручают по месту жительства, учебы или работы. Это могут сделать уполномоченные лица, они также вправе передать ее в учебное заведение, работодателю или полиции.

«Если повестки не было, то гражданин не несет ответственность за неявку», — напомнила Бакуменко.

По словам юриста, полицейский может вручить мужчине повестку, однако если документа у него нет, то сотруднику нельзя везти человека в военкомат для получения повестки.

Законно доставить в военкомат полицейские могут только в том случае, если на мужчину заведено административное дело или для составления протокола.

Неявка по повестке в установленные время и место без уважительной причины согласно статье 21.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

За уклонение от службы в армии грозит наказание: от денежного штрафа до двух лет лишения свободы (часть 1 статьи 328 УК РФ). При этом закон прямо запрещает назначать лишение свободы совершившему преступление небольшой тяжести впервые. Чаще всего молодых людей штрафуют.

Пока судимость не погашена, мужчина не подлежит призыву. Если это уголовный штраф, то с момента оплаты штрафа судимость будет действовать еще один год.



Сколько времени нужно на получение военного билета?

«Получить военный билет мгновенно нереально. Сначала мы получаем решение об освобождение от призыва с присвоением категорией В или освобождение от воинской обязанности в принципе с категорией Д», — сказала Бакуменко.

Она отметила, что надо получить решение призывной комиссии об освобождении от призыва, затем его должна утвердить вышестоящая призывная комиссия.Только после этого призывник получает на руки документ.



Какие ошибки совершает призывник?

«Когда призывники приходят в военкомат, у них из головы вылетает вся информация, а затем они говорят, что им неправильно определили категорию годности. Потому что они перенервничали, забыли документ дома, а это имеет решающее значение», — отметила Бакуменко.

Она сказала, что были такие ситуации, когда парни стеснялись рассказать врачу военкомата о своем диагнозе. В итоге их признавала годными к срочной службе.



«Жалобы на здоровье нужно предъявлять обязательно и контролировать их фиксацию в карте медосвидетельствования. На основании этого формируется мнение врача о состоянии здоровья организма и определении категории годности», — подчеркнула эксперт.

Если врач военкомата сомневается, то может направить на дополнительное обследование.

Как подготовиться к медосвидетельствованию в военкомате?

Призывник, который хочет получить военный билет с категорией В (ограничено годен), должен доказать, что его заболевание входит в актуальное расписание болезней №565. Для этого должны быть собраны медицинские документы с необходимыми анализами и заключениями врачей, желательно свежими.

«Крайне желательно, чтобы заключение было из государственных клиник, это хорошая доказательная база», — сказал журналистам на пресс-завтраке руководитель группы врачей компании «Призыва. Нет» Никита Канушин.

#Армия Как попасть на альтернативную службу

Также ценятся заключения федеральных медицинских центров. При этом в законе нет запрета на заключения из частных клиник с аккредитацией на медицинскую деятельность, но к таким документам будут относиться с меньшим доверием. Но лучше иметь какие-то документы, чем совсем не иметь.

«Самые популярные заболевания для получения военного билета — плоскостопие третьей степени, бронхиальная астма, нарушения зрения, заболевания крупных суставов», — отметил Канушин.

Если врач призывной комиссии засомневается в принесенных документах, то может направить призывника на дополнительное обследование в госучреждения для уточнения диагноза.

Как обжаловать решение призывной комиссии?

Если человек не согласен с решением своей призывной комиссии, то для начала можно обжаловать его в вышестоящую призывную комиссию, часто вопросы решаются там, советует эксперт.

Либо можно обратиться в суд. При этом есть выбор: можно обратить в суд по месту жительства призывника или по месту нахождению военкомата. Нужно направить административное исковое заявление.

«Есть способ защиты — обеспечительные меры иска. Чтобы на то время пока идет суд, решение о призыве не было реализовано. Для этого в суд надо подать заявление или ходатайство. Оно рассматривается не позднее следующего рабочего дня», — сказала Бакуменко.

Она добавила, что некоторые призывники заходят в военкомат «за ручку с юристом», однако тот не сможет присутствовать на некоторых мероприятиях, например, не сможет зайти к врачам.

«На практике военкоматы не любят с третьими лицами общаться. Их раздражает трата времени в напряженный период», — отметила Бакуменко. Но важно помнить, что законом юридическое сопровождение призывника не запрещено.

