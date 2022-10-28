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Мобилизованных бизнесменов освободили от страховых взносов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Минфин России сообщил, что индивидуальные предприниматели, подпавшие под частичную мобилизацию, освобождаются от уплаты пенсионных и страховых взносов.

Плательщики страховых взносов — индивидуальные предприниматели не исчисляют и не уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за период военной службы, отметил в ведомстве.

«Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие в период прохождения ими военной службы по призыву в связи с мобилизацией предпринимательскую деятельность, освобождены от уплаты за себя страховых взносов», — уточнили в Минфине.

Тема: Военная мобилизация
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Экономика #Деньги #Армия
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Топ комментариев

McPino4eT

Побед нашим ребятам на передовой.

Nik3316

зная твою русофобность, трудно предполагать кого ты имеешь ввиду...

Siberian sinner

Дружище, ты тут уточняй...Наши -это ВС РФ, добровольцы из РФ, вот это наши. Просто на Сибнете хохлов,...

Nik3316

что заберут... национальные валюты?