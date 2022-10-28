Мобилизованных бизнесменов освободили от страховых взносов

Минфин России сообщил, что индивидуальные предприниматели, подпавшие под частичную мобилизацию, освобождаются от уплаты пенсионных и страховых взносов.

Плательщики страховых взносов — индивидуальные предприниматели не исчисляют и не уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за период военной службы, отметил в ведомстве.

«Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие в период прохождения ими военной службы по призыву в связи с мобилизацией предпринимательскую деятельность, освобождены от уплаты за себя страховых взносов», — уточнили в Минфине.