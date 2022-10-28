Платные посты появились в Telegram

Мессенджер Telegram получил функцию публикации скрытого контента, для просмотра которого потребуется внести оплату.

Пользователи могут сделать соответствующие публикации с помощью специального бота @donate. Он позволяет авторам создавать платные посты, а подписчикам — просматривать их.

Создавать платные посты в Telegram можно только на каналах, у которых более ста подписчиков. Авторам нужно выставить счет — оплатив его, читатели получат доступ к содержимому.

До этого публикация будет скрыта за стандартной анимацией. При этом разработчики отмечают, что платный контент должен относиться к категориям «Развлечения» и «Образование».

Пользователи мессенджера уже сравнили с популярным сервисом OnlyFans, специализирующемся на распространении платного эротического контента.