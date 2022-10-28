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#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Платные посты появились в Telegram

Источник:
«Код Дурова»
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Фото: © Yuri Samoilov

Мессенджер Telegram получил функцию публикации скрытого контента, для просмотра которого потребуется внести оплату.

Пользователи могут сделать соответствующие публикации с помощью специального бота @donate. Он позволяет авторам создавать платные посты, а подписчикам — просматривать их.

Создавать платные посты в Telegram можно только на каналах, у которых более ста подписчиков. Авторам нужно выставить счет — оплатив его, читатели получат доступ к содержимому.

До этого публикация будет скрыта за стандартной анимацией. При этом разработчики отмечают, что платный контент должен относиться к категориям «Развлечения» и «Образование».

Пользователи мессенджера уже сравнили с популярным сервисом OnlyFans, специализирующемся на распространении платного эротического контента.

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Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.

Natusy-1976-08-29

Это надо было делать уже давно!А не пугать всё какими-то "красными линиями".Опять просто языком чешут!Надоели...