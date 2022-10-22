Мобилизованным дали отсрочку по уплате налогов

Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Мобилизованным предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам, сообщается на сайте кабмина.

Решение также распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать в течение всего периода прохождения военной службы, а также несколько месяцев после ее завершения.

Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа третьего месяца после дня окончания военной службы.

Отсрочка для предоставления налоговых деклараций будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания военной службы.

Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа четвертого месяца после дня окончания военной службы.