Microsoft создала программу для ускорения ПК

Компания Microsoft создала программу PC Manager для повышения производительности компьютеров на операционной системе Windows 10 и 11.

Программа фактически является аналогом популярной утилиты CCleaner, пишет Windows Latest. Она позволяет контролировать, какие приложения запускаются при загрузке Windows, управлять хранилищем компьютера, проверять целостность реестра.

Также в PC Manager имеется возможность изменения браузера по умолчанию, инструменты управления приложениями и удаления редко используемых программ. Большинство из этих функций уже были доступны в Windows, однако теперь их собрали вместе.

Бета-версия PC Manger уже доступна для бесплатной загрузки. При этом дата официального распространения программы для всех пользователей пока остается неизвестной.