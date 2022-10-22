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Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер

Microsoft создала программу для ускорения ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft создала программу PC Manager для повышения производительности компьютеров на операционной системе Windows 10 и 11.

Программа фактически является аналогом популярной утилиты CCleaner, пишет Windows Latest. Она позволяет контролировать, какие приложения запускаются при загрузке Windows, управлять хранилищем компьютера, проверять целостность реестра.

Также в PC Manager имеется возможность изменения браузера по умолчанию, инструменты управления приложениями и удаления редко используемых программ. Большинство из этих функций уже были доступны в Windows, однако теперь их собрали вместе.

Бета-версия PC Manger уже доступна для бесплатной загрузки. При этом дата официального распространения программы для всех пользователей пока остается неизвестной.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Alhazred

Дадут-дадут. Только не то о чем ты пишешь)))

Disobedient

Страна живущая на пожертвования имеет бюджет, во как. Лидеру их памятники еще не ставят? Культ личности...

MuCbE

А тут обваливаться нечему. Рубль так вообще выведен из мирового оборота. Сейчас кроме рубля и реала бразильского...

pepelmetal

Кот Ларри продуктивнее будет на этом посту