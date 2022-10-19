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Карпин высказался о возможном возвращении Кокорина в сборную

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Может ли Кокорин быть вызван в сборную России? Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками», — цитирует Карпина Sport24.

Сам Кокорин в недавнем интервью Нобелю Арустамяну на YouTube говорил, что не планирует возвращаться в сборную, хотя после «истории с заключением» этого было бы для него выполнением главной задачи.

«Но вернуться в команду, чтобы не играть с ведущими сборными, я этого не понимаю. Сейчас тяжелое время. <…> Всем будет лучше, чтобы я там не появлялся. История о том, что меня не пускали в сборную после моего заключения, правдива на 300%», — отметил футболист.

Кокорин перешел в «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В составе национальной команды провел 48 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Он не вызывается в сборную с 2017 года.

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Топ комментариев

pepelmetal

Капитуляция 404 появилась на горизонте

mosquito__2010

И ведь это только начало. Украине вилы.

ecima

До того как США образовались, мир существовал как-то.

Киселевчанин

Ты прав!!!Для нас это начало,а для вас это Конец!))