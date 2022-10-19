Украинская армия готовится к масштабному наступлению на Херсон. Российские силы усиливают оборонительные рубежи и подтягивают резервы. Власти Херсонской области приступили к эвакуации населения.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым (Украиной — прим. ред.) разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения», — заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «накапливают огромные силы на николаевском и криворожском направлениях». Российские войска сооружают оборонительные укрепления, «чтобы любое нападение было отбито», отметил врио главы региона.

«Прошу всех сохранять спокойствие, не слушать паникеров, Херсонская область остается под надежной защитой российской армии», — заверил Сальдо.

Стратегический регион

Захват Херсонской области стал главным успехом российских сил в СВО. Бойцам ВДВ сразу после начала спецоперации удалось взять мосты через Днепр и создать условия для быстрого и почти бескровного занятия Херсона.

Херсонская область имеет стратегически важное значение. Она открывает путь войскам на Николаев и Одессу — последние прибрежные города Украины на Черном море. Регион также может стать плацдармом для наступления на центральные районы страны, в том числе Киев. Поэтому с начала СВО здесь развернулись ожесточенные бои.

Поначалу российские войска успешно сдерживали натиск украинской армии. Но осенью начало сказываться подавляющее численное преимущество ВСУ. Россияне оставили север Херсонской области и отошли на новые оборонительные рубежи.

Армия России столкнулась в этом регионе с рядом трудностей. Самой сложной стала проблема логистики. Область отрезана от остальных подконтрольных России территорий полноводным Днепром. Киев решил ударить по слабому месту.

Снабжение и населения, и войск в регионе осуществляется по мостам. ВСУ стали целенаправленно бить по ним из высокоточного оружия, в первую очередь, американских реактивных систем залпового огна HIMARS. Россиянам пришлось срочно наводить паромные переправы.

Задача №1

По мнению экспертов, захват Херсонской области стал для Украины первейшей задачей. Офису президента Владимира Зеленского жизненно важно показать Западу серьезный успех на фронте, чтобы не иссяк поток финансовой и военной помощи.

Есть мнение, что Вашингтон подталкивает Киев к наступлению. В ноябре в США пройдут выборы в Конгресс, в ходе которых у администрации президента Джо Байдена и Демократической партии неизбежно спросят: а куда ушли многие миллиарды долларов помощи Украине. Поэтому победа ВСУ в Херсоне нужна и Белому дому.

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Но для наступления у украинской армии осталось совсем немного времени. Скоро херсонские степи зальют дожди, и они превратятся в непроходимое для техники болото. В ноябре после мобилизации на фронт станут активно прибывать новые российские части и численное преимущество ВСУ сойдет на нет. А по огневой мощи российская армия превосходит украинскую многократно.

Сражение за Херсон должно развернуться в ближайшие дни. Для Москвы ставки — крайне высоки. Этот регион с недавних пор часть Российской Федерации, значит чужие войска на его территории — агрессоры.

Сложная ситуация

Накануне первое интервью дал командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО генерал-армии Сергей Суровикин. Он не стал юлить и назвал ситуацию сложной.

«Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено», — сказал Суровикин.

В результате, по его словам, в городе затруднен подвоз продуктов питания, есть проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням.

«Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами», — заявил генерал.

У российского командования есть данные «о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей».

«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», — пояснил командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», — заключил командующий.