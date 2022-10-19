Путин объявил частичное военное положение

Президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Четыре региона были приняты в состав России 30 сентября. Согласно законодательству, президент РФ должен незамедлительно сообщить о введении военного положения Совету Федерации и Госдуме.

Военное положение вступит в силу с 20 октября. На какой срок вводится военное положение, не уточняется. Решение принято в связи с террористическими угрозами со стороны Украины.

Правительство в течение трех дней должно представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

Дополнительным указом на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний уровень реагирования. В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил о том, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления. В настоящее время идет эвакуация мирного населения региона на левый берег Днепра.