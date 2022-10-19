Военное положение и особая готовность. Что это значит?

Президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. А в других субъектах страны — особые уровни реагирования и готовности. Что означают эти режимы, почему их ввели и как изменится жизнь граждан?

Военное положение — особый правовой режим, который вводится государством в условиях внешней агрессии или угрозы. Этим оно отличается от чрезвычайного положения, которое вводится в случае внутренней угрозы.

Порядок введения и отмены военного положения определен в федеральном законе «О военном положении» от 30 января 2002 года. Последний раз военное положение в СССР объявлялось в годы Великой Отечественной войны. Россия до 19 октября 2022 года военное положение никогда не объявляла, в Чечне действовал режим контртеррористической операции.

Какие регионы затронет

Согласно опубликованному на сайте Кремля указу, военное положение вводится на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября — эти регионы были официально приняты в состав России 30 сентября.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях создадут штабы территориальной обороны, на территориях регионов вводят максимальный уровень реагирования. В рамках него высшие должностные лица уполномочены проводить «мобилизационные мероприятия в сфере экономики» и мероприятия по гражданской обороне и защите населения.

Одновременно на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний уровень реагирования.

Главы этих регионов смогут усилить охрану общественного порядка, а также важных объектов, ввести особый режим работы на объектах инфраструктуры, временно переселять жителей из опасных районов, ввести особый режим на въезд и выезд из региона, а также перемещения внутри региона.

В остальных регионах Южного и Центрального федеральных округов вводится уровень повышенной готовности.

Это режим обязывает власти на местах усилить охрану общественного порядка, охрану военных и иных важных объектов, наделяет правом устанавливать особые режимы работы предприятий, транспорта, организовывать его досмотр, проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, по защите населения от ЧС, а также по обеспечению потребностей воинских формирований.

В остальных субъектах России будет действовать уровень базовой готовности.

При базовой готовности предпринимаются почти все те же меры, что и при повышенной готовности. Власти усиливают охрану общественного порядка, важных объектов, устанавливают особые режимы работы предприятий и транспорта, предпринимают меры для обеспечения нужд населения и армии.

Решение о введении военного положения и особых режимов принято в связи с террористическими угрозами со стороны Украины. Правительство в течение трех дней должно представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введен специальный режим.

Кто объявляет военное положение

Военное положение вводится в России указом президента в случае агрессии против страны или ее угрозы. После подписания главой государства об указе немедленно сообщается Совету Федерации и Госдуме.

Вопрос об утверждении указа рассматривает Совет Федерации в течение 48 часов с момента получения. Если верхняя часть парламента не утверждает указ президента, то он теряет свою силу уже на следующий день.

Военное положение отменяется указом президента после устранения тех обстоятельств, которые послужили основанием для его введения. С момента отмены нормативные правовые акты, принятые для обеспечения режима военного положения, утрачивают свою силу.

Что считается агрессией

По закону агрессией против Росси признается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости.

В частности, агрессией считается вторжение или нападение на территорию страны, бомбардировка ее территории, блокада российских портов или берегов, нападение на представителей вооруженных сил, засылка на территорию наемников, предоставление государством территории для атаки на Россию.

Как военное положение повлияет на граждан

В период действия военного положения федеральные и региональные власти получают право ограничивать права и свободы граждан. Кроме этого, экономика страны при необходимости перестраивается под нужды армии.

Так, при военном положении объявляется общая или частичная мобилизация, если она не была объявлена ранее. Кроме этого, при введении данного режима гражданам могут запретить или ограничить выбор места пребывания либо места жительства.

Кроме этого, запрещено проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и другие массовые мероприятия. Вводится военная цензура. Во время военного положения ограничивается движение транспортных средств.

Во время военного положения вводится комендантский час — запрет находиться гражданам на улице и в общественных местах в определенное время суток.

При необходимости государство может изъять необходимое для нужд обороны имущество у организаций и граждан с последующей выплатой компенсаций.

Вводятся временные ограничения на финансовую активность и экономические операции. По закону при военном положении вводится особый режим оборота лекарств, препаратов, содержащих наркотические и сильнодействующие вещества, а также спиртных напитков.

Кроме этого, в период военного положения не проводятся выборы президента Российской Федерации, выборы в Госдуму, выборы в местных органах самоуправления и референдумы. Полномочия выборных органов автоматически продлеваются.