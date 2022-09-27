Россия, по всей видимости, получит Донбасс, Херсон и Запорожье — богатейшие регионы и миллионы новых граждан. Это большое приобретение. Но прежде эти территории предстоит защитить, восстановить и интегрировать в российское государство. И на этом пути всех нас ждут большие проблемы.

Референдум о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей состоялся. Официальные данные пока не опубликованы, но нет никаких сомнений в том, что жители этих регионов проголосовали «за».

Теперь регионы должны обратиться к России с просьбой принять их в свой состав. После по предложению президента Госдума и Совфед рассмотрят этот вопрос. Затем с каждым из этих регионов РФ подпишет международные договоры. Их ратифицирует российский парламент. В итоге будет принят конституционный закон о принятии новых субъектов.

По некоторым данным, Владимир Путин 30 сентября обратится с посланием к Федеральному собранию. В этот же день по просьбе президента российский парламент может рассмотреть вопрос о вхождении в состав России новых регионов.

За формальным решением последуют годы работы по интеграции этих территорий в социально-экономическое и правовое пространство России. Пока же можно рассмотреть плюсы и минусы от их присоединения.

Плюсы

Историко-идеологический эффект — возвращение территорий. Эти земли были приобретены Российской империей в ходе освоения Дикого поля во второй половине XVIII века. При Екатерине II они получили название Новороссии.

Запорожье (Александровск) было основано 1770 году, Херсон в 1778-м Луганск — в 1795-м. Донецк появился позже — в 1869 году. В 1922-м эти регионы советские власти включили в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

Демографический эффект. Вместе с четырьмя регионами Россия пополнится 7-9 миллионами ( по разным подсчетам) новых граждан. Серьезно вырастет население страны. Эти люди вольются в российское социо-культурное пространство России, станут налогоплательщиками.

Экономический эффект. По подсчетам экспертов The Washington Post, только в Донбассе (ДНР И ЛНР) Россия получит полезных ископаемых на сумму более чем в 12 триллионов долларов. Это более 60% угольных залежей, 20% газовых запасов и более 40% месторождений металлов Украины.

Сюда можно прибавить мощную промышленность Донбасса: черную и цветную металлургию, машиностроение, химические производства. Плюс — мощная энергетика: так, например, Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе. Ну и, конечно, высококвалифицированные трудовые ресурсы.

Херсонщина же и Запорожье — крупнейшие аграрные регионы. Даже в «военном» 2022 году там сумели собрать более 2 миллионов тонн зерна. С их присоединением Россия превратиться в мощнейшего игрока на зерновом рынке. К тому эти регионы славятся выращиванием овощей, бахчевых культур и фруктов.

Минусы

Правовые проблемы. В обозримом будущем большинство стран не признают итоги референдумов. Это значит, что в них, по примеру Крыма, под угрозой сокрушительных санкций не смогут нормально работать крупные банки, операторы связи и иностранные компании. Жители регионы столкнутся с трудностями при оформлении виз для поездок за рубеж.

Восстановление территорий. Многие населенные пункты, вроде Мариуполя, Рубежного и Попасной, в ходе тяжелых боев получили катастрофические повреждения. Разрешены жилые дома, больницы, школы. На их возрождение к жизни нужны огромные средства. Для этого потребуется помощь всей России. Пока же людям нужно помочь пережить предстоящую зиму.

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Разбитая инфраструктура. В ходе боев разрушены дороги, энергетические объекты, коммунальные системы. Жители миллионного Донецка уже привыкли жить без нормального водоснабжения. Проблема в том, что для начала восстановления инфраструктуры нужно отодвинуть линию фронта, иначе отремонтированные объекты снова разобьют артиллерией.

Освобождение территорий. Референдум зафиксировал присоединение регионов в их старых административных границах. Полностью освобождена пока лишь ЛНР. В ДНР предстоит отбить еще половину территории, а в Запорожской области надо взять областной центр — большой город Запорожье. Так что для полного присоединения предстоят еще тяжелые бои.

Безопасность. Киев не смирится с потерей. Он уже сейчас использует для запугивания населения террористические методы: обстреливает гражданские объекты, устраивает покушения на сотрудников местных властей. России придется взять на вооружение опыт, полученный на Северном Кавказе в ходе борьбы с бандподпольем. Идут разговоры об объявлении на освобожденных территориях режима контртеррористической организации.

Ни шагу назад. Государственная граница Россия теперь пройдет по административным границам четырех бывших украинских регионов. И их предстоит отстаивать, защищать и отстраивать, как территорию Россию. На это предстоит бросить все ресурсы страны.