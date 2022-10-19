НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Обновление Windows 11 сломало графику Nvidia

Источник:
Sibnet.ru
435 1
Обновление Windows 11
Фото: © Johny vino / Unsplash License

Обновление Windows 11 до версии 22H2 привело к конфликтам операционной системы с драйверами Nvidia и другими компонентами. Пользователи жалуются на фризы в играх, заикания при офисной работе.

Пользователь Reddit с ником ChoPT обратил внимание на то, что его компьютер начал тормозить, а частота кадров в тестах снизилась в четыре раза. Проблему решил только откат обновления.

«У меня были серьезные проблемы с производительностью, как на рабочем столе, так и особенно в играх (это также полностью нарушило gsync).). Случайно падает до ~ 30 кадров в секунду с ~ 120 в графически неинтенсивных тестах. Экран разрывается как сумасшедший. У меня очень мощная система (12700k, 3080 Ti, оперативная память DDR5), так что это не аппаратная проблема», — написал ChoPT.

Другие пользователи сообщили об аналогичной проблеме. Некоторые отметили и неполадки с процессорами — они отказывались работать в играх, занижая нагрузку с 80% до 5%.

Nvidia отреагировала на ошибки и выпустила экстренное обновление драйверов уже включенное в пакет Game Ready и последний набор кумулятивного обновления. Чтобы его получить достаточно просто обновить драйвер до последней версии.

Однако проблемы на стороне ОС не устранены. Рецензенты Neowin сообщили, что по-прежнему сталкиваются с ошибками в играх, функциями безопасности Microsoft, замедляющими ПК и ошибками с технологиями синхронизации FreeSync и GSync.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПакет Microsoft Office сменит название

Microsoft признала потенциальные проблемы с производительностью в играх после обновления. Причинами назвали неполадки в виртуализации и целостность памяти. Пользователи могут откатить обновление до предыдущей версии, чтобы избавиться от ошибок.

Целостность памяти — это мера безопасности, принятая Microsoft для защиты от вредоносного кода. Функция запрещает вирусам доступ к процессам с высоким уровнем безопасности в случае атаки.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Карты «Мир» получат аналог Apple Pay и Google Pay
Стандартную функцию Telegram сделали платной
Windows 7 получит еще два года поддержки
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
2784
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
6404
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
12594
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
10492
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
9477
2
Как выбрать
Чем защитить экран смартфона
19.09.22, 20:31
2944
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
8276
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
15639
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
14281
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
19237
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
Автоэксперт перечислил слабые места китайских машин
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Киселевчанин

Ты прав!!!Для нас это начало,а для вас это Конец!))

Disobedient

Вот зачем их, наш царь Петр1 у шведов купил?

nicollaich

Это та страна, которая поздравила украину после взрыва на Крымском мосту?

mosquito__2010

Совершенно верно. Именно такие голосистые как Эстония будут в самой глубокой заднице мира после того...