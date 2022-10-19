Обновление Windows 11 сломало графику Nvidia

Обновление Windows 11 до версии 22H2 привело к конфликтам операционной системы с драйверами Nvidia и другими компонентами. Пользователи жалуются на фризы в играх, заикания при офисной работе.

Пользователь Reddit с ником ChoPT обратил внимание на то, что его компьютер начал тормозить, а частота кадров в тестах снизилась в четыре раза. Проблему решил только откат обновления.

«У меня были серьезные проблемы с производительностью, как на рабочем столе, так и особенно в играх (это также полностью нарушило gsync).). Случайно падает до ~ 30 кадров в секунду с ~ 120 в графически неинтенсивных тестах. Экран разрывается как сумасшедший. У меня очень мощная система (12700k, 3080 Ti, оперативная память DDR5), так что это не аппаратная проблема», — написал ChoPT.

Другие пользователи сообщили об аналогичной проблеме. Некоторые отметили и неполадки с процессорами — они отказывались работать в играх, занижая нагрузку с 80% до 5%.

Nvidia отреагировала на ошибки и выпустила экстренное обновление драйверов уже включенное в пакет Game Ready и последний набор кумулятивного обновления. Чтобы его получить достаточно просто обновить драйвер до последней версии.

Однако проблемы на стороне ОС не устранены. Рецензенты Neowin сообщили, что по-прежнему сталкиваются с ошибками в играх, функциями безопасности Microsoft, замедляющими ПК и ошибками с технологиями синхронизации FreeSync и GSync.

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Microsoft признала потенциальные проблемы с производительностью в играх после обновления. Причинами назвали неполадки в виртуализации и целостность памяти. Пользователи могут откатить обновление до предыдущей версии, чтобы избавиться от ошибок.

Целостность памяти — это мера безопасности, принятая Microsoft для защиты от вредоносного кода. Функция запрещает вирусам доступ к процессам с высоким уровнем безопасности в случае атаки.