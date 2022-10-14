Пакет Microsoft Office сменит название

Компания Microsoft проведет ребрендинг легендарного программного пакета Microsoft Office — его переименуют в Microsoft 365.

Планируется, что привычные приложения в пакете в ближайшее время получат новые логотипы и дизайн, а также дополнительные функции. При этом изменения коснутся как мобильного приложения Office, так и приложения Office для Windows.

Планируется, что приложения Office будут обновлены в январе 2023 года, при этом на сайте Office.com изменения внедрят уже в ноябре 2022 года. После этого под брендом Microsoft 365 будут собраны все офисные приложения компании.

При этом отдельные продукты Office, такие как Word, Excel или PowerPoint сохранят свои названия. Кроме этого, у них останется весь прежний функционал. Однако их использование потребует оплаты ежемесячной подписки.