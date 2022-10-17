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Редактирование сообщений появится в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип WhatsApp
Фото: © Amin Moshrefi / Unsplash License

Функция редактирования в WhatsApp позволит вносить правки в посты в течение 15 минут с момента отправки. При этом мессенджер не гарантирует, что сообщение точно будет изменено у получателя.

Портал WABetaInfo обнаружил следы разработки опции редактирования в бета-версии WhatsApp. Функция будет доступна течение 15 минут после отправки, а посты будут получать отметку «Исправлено». Просмотр истории изменений не предполагается.

Отмечается, что если получатель не будет включать смартфон или заходить в веб-версию WhatsApp в течение суток, то сообщение в итоге может быть не отредактировано. Аналогичная проблема существует с удалением постов и разработчики уже заняты ее исправлением.

Пока неизвестны сроки открытого бета-тестирования функции редактирования сообщений и ее выхода в общий доступ. WhatsApp занят разработкой опции с 2017 года.

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Топ комментариев

saxat

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pepelmetal

Электроэнергия наукраине это не право а привилегия

d6w58vnowu

а кличко раздаёт энергетик, чтоб преодолеть энергетический кризис?

mosquito__2010

Можно кстати помимо кондиционеров ещё телевизоры перестать включать на Украине. Полностью. И электричества...