Легендарный вратарь Касильяс объяснил пост о каминг‑ауте

Легендарный вратарь «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс опубликовал пост, в котором сообщил, что он гей, но позже дал опровержение, заявив, что его аккаунт взломали.

«Я надеюсь, что вы проявите ко мне уважение. Я гей», — написал Касильяс в Twitter.

«Пришло время рассказать нашу историю, Икер», — отреагировал его партнер по национальной команде Карлес Пуйоль, добавив эмодзи с сердцем и поцелуем.

Позднее Касильяс написал, что его аккаунт был взломан, и принес извинения подписчикам и ЛГБТ-сообществу.

Касильяс в 2021 году развелся с супругой, журналисткой Сарой Карбонеро после пяти лет официального брака, хотя они начали встречаться еще в 2009 году. Пара воспитывает двоих сыновей.

После этого экс-голкиперу приписывали разные романы: с актрисой Алехандрой Ониевой и певицей Шакирой. Испанские СМИ сочли его «признание» ироничным ответом на слухи о новых отношениях.

Касильяс — трехкратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный чемпион Испании в составе мадридского «Реала», двукратный победитель чемпионата Португалии с «Порту». В составе сборной Испании вратарь стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).