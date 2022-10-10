НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новосибирская область нашла деньги на выплаты мобилизованным

Источник:
Sibnet.ru
163 1

Мобилизованные из Новосибирской области получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщает правительство региона.

Кемеровская область сразу заявила о выделении 200 тысяч рублей на поддержку мобилизованных, а Красноярский край о выделении 100 тысяч рублей. 

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщал, что в Омской области дефицит бюджета, также проблемы с ним в Новосибирской области, поэтому эти регионы не выделяли средств мобилизованным. Но затем Бурков сообщил о выделении 100 тысяч рублей мобилизованным.

Теперь и Новосибирская область нашла средства для такой поддержки. Деньги выделят из резервного фонда.

В регионе уже закончена мобилизация. Также в Сибири объявили об окончании мобилизации Красноярский край, Бурятия, Хакасия, Тува, Алтайский и Забайкальский края. Республика Алтай укомплектовала подразделение в рамках частичной мобилизации, отправка жителей состоится при поступлении соответствующих указаний.

Тема: Военная мобилизация
Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» при мобилизации
Госдума рассмотрит замену мобилизации альтернативной службой
Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам «надеть юбки»
Частичная мобилизация в Горном Алтае еще не началась
смотреть все
Оборона #Армия #Новосибирск #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
40
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
32
ОПЕК+ назло Западу сократит добычу нефти
30
Украина стянула большие силы на Запорожском направлении