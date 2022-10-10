Новосибирская область нашла деньги на выплаты мобилизованным

Мобилизованные из Новосибирской области получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщает правительство региона.

Кемеровская область сразу заявила о выделении 200 тысяч рублей на поддержку мобилизованных, а Красноярский край о выделении 100 тысяч рублей.

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщал, что в Омской области дефицит бюджета, также проблемы с ним в Новосибирской области, поэтому эти регионы не выделяли средств мобилизованным. Но затем Бурков сообщил о выделении 100 тысяч рублей мобилизованным.

Теперь и Новосибирская область нашла средства для такой поддержки. Деньги выделят из резервного фонда.

В регионе уже закончена мобилизация. Также в Сибири объявили об окончании мобилизации Красноярский край, Бурятия, Хакасия, Тува, Алтайский и Забайкальский края. Республика Алтай укомплектовала подразделение в рамках частичной мобилизации, отправка жителей состоится при поступлении соответствующих указаний.