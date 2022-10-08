Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту

Движение легковых машин и автобусов возобновилось по Крымскому мосту, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Ранее Минтранс сообщил, что запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен по одной полосе из Керчи на Тамань в реверсивном режиме. Данная ветка уцелела во время подрыва на мосту грузовика утром 8 октября.
В результате теракта рухнули два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Кроме этого, повреждения получил железнодорожный мост, на котором загорелись топливные цистерны грузового состава.
usacomp(крымский мост - это достояние отечества, ни вашего, ни нашего!!!) сам то понял, что написал?
Uynachalnica"Пострадавших в результате взрывов нет." - эти заявители видео то видели? Там легковушка рядом с грузовиком...
shidoshiЯ раньше верил в силу этих букв-НАТО ООН ЕС а сейчас верю и понял что настоящая сила в этих трех буквах...
usacompТак этот мост строил (украл) вротенберг, отсюда и прочность моста.