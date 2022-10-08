Иркутск примет чемпионат России по боксу

Мужской чемпионат России по боксу 2023 года пройдет в Иркутске, сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Следующий чемпионат будет проходить в городе Иркутске, это третий год подряд, когда мы проводим чемпионаты в дальних регионах России, и наша мечта, чтобы в каждый уголок станы пришел бокс», — сказала она.

По ее словам, это стало возможным после прихода крупных спонсоров, которые конкурируют между собой за право профинансировать проведение чемпионата, передает РБК.

Чемпионат России по боксу 2022 года проходит в Чите. Призовой фонд турнира в Чите составляет 26 миллионов рублей. Победители получат по 1,5 миллиона рублей, серебряные медалисты — по 250 тысяч.