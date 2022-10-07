Госуслуги проинформируют о необходимости ремонта авто

Минцифры совместно с Росстандартом запустили на Госуслугах сервис оповещения в случае отзыва автомобилей. При обнаружении производственного брака у партии машин, владельцев оповестят через Госпочту.

Если в автомобиле обнаружится заводской брак, оповещение об этом автоматически придет в личный кабинет владельца, сообщается в телеграм-канале Минцифры. В уведомлении будет указана причина отзыва и написано, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Чтобы настроить оповещения, нужно зарегистрировать авто на Госуслугах. Для этого требуется подтвержденная учетная запись и проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете.

В случае отсутствия запросить данные можно в ГИБДД. Для этого нужно перейти в раздел «Документы», выбрать «Транспорт» и кликнуть на «Запросить». Госуслуги самостоятельно получат необходимые данные и зарегистрируют авто в личном кабинете.

Госуслуги отменят скидку при оформлении авто

Отзыв автомобилей — процедура проверки и исправления дефектов, выявленных производителем после запуска в продажу. При обнаружении неисправности, попавшей в серию, концерны отзывают авто для бесплатной диагностики и ремонта. С 2015 по 2022 годы в России было отозвано 6,1 млн автомобилей.



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