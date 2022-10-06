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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Скидку для оформления водительских документов на «Госуслугах» отменят

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобилисты с 1 января 2023 больше не смогут оформлять водительские права и свидетельство о регистрации ТС со скидкой в 30% на портале «Госуслуги», сообщил Минфин.

Автомобилисты могли оплатить со скидкой следующие услуги:

  • замена водительских прав — 1,4 тысячи рублей вместо 2 тысяч,
  • выдача регистрационных знаков — 1,4 тысячи рублей вместо 2 тысяч,
  • выдача свидетельства о регистрации ТС — 350 рублей вместо 500,
  • внесение изменения в ПТС — 245 рублей вместо 350,
  • выдача ПТС — 560 рублей вместо 800.

«Поскольку предложений о продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», — сообщило министерство финансов.

Понижающий коэффициент 0,7 ввели 1 января 2015 года для стимулирования граждан обращаться в уполномоченные государственные органы за совершением в отношении них юридически значимых действий в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Ожидалось, что льготы будут отменены еще в январе 2019 года. Однако с тех пор власти неоднократно переносили эти сроки.

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Топ комментариев

d6w58vnowu

ну хорошо, давайте устроим повторное голосование под наблюдением ООН, как уже предлагали?и чью потерю...

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)

Root_in

А по стране летать? А в отпуск в Таиланд? Что за пессимистический настрой)

Крышень

Когда то гайдар орал зачем нам станки, надо будет купим за рубежом, зачем нам самолеты надо будет купим...