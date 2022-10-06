Скидку для оформления водительских документов на «Госуслугах» отменят

Автомобилисты с 1 января 2023 больше не смогут оформлять водительские права и свидетельство о регистрации ТС со скидкой в 30% на портале «Госуслуги», сообщил Минфин.
Автомобилисты могли оплатить со скидкой следующие услуги:
- замена водительских прав — 1,4 тысячи рублей вместо 2 тысяч,
- выдача регистрационных знаков — 1,4 тысячи рублей вместо 2 тысяч,
- выдача свидетельства о регистрации ТС — 350 рублей вместо 500,
- внесение изменения в ПТС — 245 рублей вместо 350,
- выдача ПТС — 560 рублей вместо 800.
«Поскольку предложений о продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», — сообщило министерство финансов.
Понижающий коэффициент 0,7 ввели 1 января 2015 года для стимулирования граждан обращаться в уполномоченные государственные органы за совершением в отношении них юридически значимых действий в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Ожидалось, что льготы будут отменены еще в январе 2019 года. Однако с тех пор власти неоднократно переносили эти сроки.
d6w58vnowuну хорошо, давайте устроим повторное голосование под наблюдением ООН, как уже предлагали?и чью потерю...
korvinsSУ тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)
Root_inА по стране летать? А в отпуск в Таиланд? Что за пессимистический настрой)
КрышеньКогда то гайдар орал зачем нам станки, надо будет купим за рубежом, зачем нам самолеты надо будет купим...