Совладелец «Зимней вишни» получил срок меньше запрошенного

Бывший гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» и совладелец сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 21 миллион рублей за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции здания, сообщил СК РФ.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 миллионов рублей организованной преступной группе. Она состояла из начальника областной инспекции Госстройнадзора Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко.

В результате здание было реконструировано с нарушениями утвержденного проекта, в нем не были установлены автоматические системы пожаротушения. Следствие отметило, что эти действия предопределили трагедию, случившуюся в 2018 году и унесшую жизни 60 человек.

Прокуратура просила наказание в виде 10 лет колонии и штрафа 490 миллионов рублей. Вишневский в последнем слове просил прощения у общества «за себя и подчиненных», а также предлагал назначить ему минимальное наказание.

Приговоры Комковой и ее группе были оглашены в конце 2021 года. Экс-чиновница получила 18 лет колонии, ее сын — 10 лет, Чередниченко — 15 лет.