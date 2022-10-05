Пугачеву обвинили в оскорблении неопределенного круга лиц

Общественная организация «Ветераны России» обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить высказывание Аллы Пугачевой, размещенное 4 октября в соцсети.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала уехавшая из России Примадонна.

Общественники считают, что своими словами певица публично оскорбила всех граждан России.

«Мы попросили назначить проведение проверки по статье 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оскорбление) неопределенного круга лиц», — говорится в открытом письме «Ветеранов России».

Также организация просит проверить вообще все публичные высказывания Аллы Пугачевой, которые, по мнению общественников, направлены в том числе на дискредитацию Вооруженных Сил РФ.