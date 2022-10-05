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Инженеры заменили американские двигатели на МС-21

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты Иркутского авиазавода завершили ремоторизацию лайнера МС-21, то есть переоснастили самолет, заменив американские двигатели российскими, сообщили на странице «МС-21 «Магистральный Самолет XXI века»» в соцсети.

Лайнер модификации МС-21-300 изначально оснащали американскими двигателями Pratt&Whitney. После санкций 2014 года в России разработали двигатель ПД-14 для модификации МС-21-310. Однако на несколько самолетов все же установили двигатели из США.

В 2022 году стало ясно, что из-за санкций эксплуатация и серийный выпуск самолета с двигателями Pratt&Whitney не возможен. В октябре инженеры авиастроители завершили переоснащение авиалайнера новыми двигателями.

Летный экземпляр МС-21 с двигателями ПД-14 передали ОКБ Яковлева, где проведут испытания и доводку. Также авиастроители сообщили, что некоторые импортные компоненты в составе лайнера заменили на российские аналоги.

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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

Danilon

Для того, чтобы вместо Арматы, эти танки 60 х годов встретилось с оружием 21 века. Видимо, какой-то странный...

Partizan1996

Вот она мощь второй армии мира.

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩