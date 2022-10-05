Специалисты Иркутского авиазавода завершили ремоторизацию лайнера МС-21, то есть переоснастили самолет, заменив американские двигатели российскими, сообщили на странице «МС-21 «Магистральный Самолет XXI века»» в соцсети.

Лайнер модификации МС-21-300 изначально оснащали американскими двигателями Pratt&Whitney. После санкций 2014 года в России разработали двигатель ПД-14 для модификации МС-21-310. Однако на несколько самолетов все же установили двигатели из США.

В 2022 году стало ясно, что из-за санкций эксплуатация и серийный выпуск самолета с двигателями Pratt&Whitney не возможен. В октябре инженеры авиастроители завершили переоснащение авиалайнера новыми двигателями.

Летный экземпляр МС-21 с двигателями ПД-14 передали ОКБ Яковлева, где проведут испытания и доводку. Также авиастроители сообщили, что некоторые импортные компоненты в составе лайнера заменили на российские аналоги.