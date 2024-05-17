Самолеты Sukhoi Superjet 100 решили переименовать

Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 сменит название, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«У нас это все под "КБ им. А.С. Яковлева" и, я думаю, что так и будет — «Яковлев», — сказал Чемезов в интервью РБК.

Sukhoi Superjet 100 — первый проект по созданию в России крупносерийного пассажирского самолета после распада СССР. Изначально назывался Russian Regional Jet, или региональный ближнемагистральный самолет, в 2006 году был переименован в SSJ100.

Первый полет совершил в 2008 году, в коммерческую эксплуатацию его ввели в 2011 году. В 2018 году было объявлено о создании новой модели самолета с большей долей российских частей.