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Самолеты Sukhoi Superjet 100 решили переименовать

Источник:
Sibnet.ru
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Superjet-100
Фото: © ОАК

Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 сменит название, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«У нас это все под "КБ им. А.С. Яковлева" и, я думаю, что так и будет — «Яковлев», — сказал Чемезов в интервью РБК.

Sukhoi Superjet 100 — первый проект по созданию в России крупносерийного пассажирского самолета после распада СССР. Изначально назывался Russian Regional Jet, или региональный ближнемагистральный самолет, в 2006 году был переименован в SSJ100.

Первый полет совершил в 2008 году, в коммерческую эксплуатацию его ввели в 2011 году. В 2018 году было объявлено о создании новой модели самолета с большей долей российских частей.

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Экономика #Авиа
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