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Польша и Германия призвали Россию заплатить Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OSCE

Главы МИД Польши и Германии Збигнев Рау и Анналена Бербок заявили, что Россия должна выплатить Украине репарации. Их размер оценивали в 300 миллиардов долларов.

«Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», — заявил Рау на совместной пресс-конференции с Бербок.

Варшава и Берлин осудили «организацию Россией референдумов» на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и не признают их итогов.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью немецкой медиагруппе Funke говорил, что Киев будет добиваться от России репараций в размере 300 миллиардов долларов.

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Политика #Мир
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