Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети

Алла Пугачева опубликовала в социальной сети эмоциональное обращение к людям, которым она не нравится.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

Высказывание Примадонны прокомментировала Ксения Собчак. «Им, увы, нравятся те, кого "назначили" нравится… в этом и трагедия», — написала она под публикацией, а у себя в телеграм-канале отметила, что Алла Борисовна «мощно подпалила у всех».

Скандал с Аллой Пугачевой начался после того, как она попросила следом за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ), тоже зачислить ее в ряды иноагентов. По слухам, певица, вернувшаяся осенью в России, снова уехала из страны.