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Биологи нашли опасные вирусы у уток с берега Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Ученые из нескольких сибирских институтов совместно с коллегами из Китая выяснили, что утки на побережье Байкала содержат опасные для домашней птицы вирусы, а также Н6-подтипы гриппа, потенциально опасные для людей.

Ученые взяли мазки у 144 птиц — нескольких видов уток, куликов, чаек. Они нашли возбудителей птичьего гриппа (Н3N8, H6N8, H6N3, Н12N5) и два подтипа парамиксовирусов. все это нашли только у уток. Работа опубликована в журнале ЕcoHealth.

«Обнаруженные парамиксовирусы опасны для домашних птиц, а Н6-подтипы птичьего гриппа потенциально могут заразить человека, как во время вспышки птичьего гриппа в Китае. В связи с этим мы продолжим изучать вирусы птичьего гриппа и парамиксовирусы вблизи озера Байкал», — цитирует «Газета.ру» ученого Кирилла Шаршова.

Работа показала необходимость отслеживания вирусов среди уток Байкала, так как от домашней птицы они могут передаться и человеку в случае мутирования.

В работе участвовали сотрудники Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины из Новосибирска, НГУ, Бурятского государственного университета и Института вирусологии в Ухань.

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