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Эксперт рассказал как установить удаленные из AppStore приложения

Источник:
Sibnet.ru
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iPhone на столе
Фото: © Anton Maksimov 5642.su / Unsplash License

Удаленные из AppStore приложения можно установить на iPhone, если ранее они уже использовались на аккаунте, сообщил «Известиям» эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Чтобы вернуть приложение, нужно зайти в раздел «Покупки» в AppStore. Там отображаются все установленные ранее программы и их можно установить заново. Вакулин отметил, что приложения скачиваются только той версии, что была использована ранее.

«Если пользователь не обновлял приложение, то у него останется версия того приложения, которая была установлена. На этот случай всегда рекомендуется использовать автообновление приложений», — сообщил Вакулин.

Как отметил эксперт, обновление приложения не самый критичный момент. Оно может продолжить работать с ошибками, но сохранить функциональность.

Чтобы установить новое приложение, можно прибегнуть к хитрости — использовать аккаунт друзей ранее его установивших. «Если таких нет, то можно прибегнуть к услугам мастеров из объявлений», — посоветовал Вакулин.

Как установить приложения, которых нет в Google Play

Apple удаляет из AppStore приложения, имеющие государственное финансирование или частичное госучастие. Из маркетплейса исчезли, например, клиенты «Сбербанка», «ВКонтакте» и Mail.ru и приложения «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер».

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volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

usacomp

А на Конашенкова статья о фейках распространяется?

Snikolas

Зачем им дача, если можно все купить в магазине? тоже мне сравнение, на своем огороде все вкусней в разы,...