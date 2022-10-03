Эксперт рассказал как установить удаленные из AppStore приложения

Удаленные из AppStore приложения можно установить на iPhone, если ранее они уже использовались на аккаунте, сообщил «Известиям» эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Чтобы вернуть приложение, нужно зайти в раздел «Покупки» в AppStore. Там отображаются все установленные ранее программы и их можно установить заново. Вакулин отметил, что приложения скачиваются только той версии, что была использована ранее.

«Если пользователь не обновлял приложение, то у него останется версия того приложения, которая была установлена. На этот случай всегда рекомендуется использовать автообновление приложений», — сообщил Вакулин.

Как отметил эксперт, обновление приложения не самый критичный момент. Оно может продолжить работать с ошибками, но сохранить функциональность.

Чтобы установить новое приложение, можно прибегнуть к хитрости — использовать аккаунт друзей ранее его установивших. «Если таких нет, то можно прибегнуть к услугам мастеров из объявлений», — посоветовал Вакулин.

Как установить приложения, которых нет в Google Play

Apple удаляет из AppStore приложения, имеющие государственное финансирование или частичное госучастие. Из маркетплейса исчезли, например, клиенты «Сбербанка», «ВКонтакте» и Mail.ru и приложения «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер».