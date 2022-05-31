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Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play

Источник:
Sibnet.ru
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Символ Android рядом со смартфоном
Фото: Denny M?ller / Unsplash License

Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK (реже XAPK) файлов и затем установить вручную. 

Скачать APK можно прямо на смартфоне, передать по кабелю с компьютера или через мессенджер, например, Telegram. После загрузки в память телефона на файл нужно нажать браузере, чате или найти с помощью файлового менеджера.

Перед распаковкой смартфон предупредит о том, что действия пользователя могут быть опасны. Это связано с тем, что Android не подписывал данный файл и не знает о нем ничего. В случае если архив скачан, например, с официального сайта банка или безопасного ресурса, то опасаться нечего и установку можно продолжить.

Смартфон может потребовать разрешить установку из неизвестных источников, большинство современных моделей сразу позволяет перейти в «Настройки» и установить ползунок в активное состояние. После этого нужно будет еще раз нажать на APK-файл и начать процесс заново.

Некоторые приложения, например, банковские, собирают дополнительную информацию. В таком случае Android выдаст еще одно предупреждение о возможной угрозе конфиденциальности. Это тоже связано с отсутствием подписи.

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После установки приложение будет работать так, будто установлено из Google Play. Оно ничем не будет отличаться от остальных, но могут возникнуть проблемы с получением обновлений. Иногда для этого требуется загрузить новый APK и установить его. Удалять старую версию не нужно.

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Хайтек #Софт #Смартфоны #Как сделать
Как сделать
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