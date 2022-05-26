Второй российский маркетплейс для Android вышел в свет 25 мая — RuStore. Магазин предлагает широкий ассортимент игр и приложений и может установить и обновить клиенты санкционных банков, недоступные в Google Play.

До этого россиянам представили NashStore — тоже российскую разработку на замену Google Play. Оба отечественных магазина приложений — коммерческие проекты. Но RuStore (создан VK совместно с рядом IT-компаний) анонсировался и разрабатывался под кураторством премьер-министра Михаила Мишустина. Поэтому его в большей мере можно назвать «государственным».

Как установить RuStore

Чтобы загрузить RuStore, нужно посетить его официальный сайт и скачать APK файл. При его запуске может потребоваться разрешить установку приложений из неизвестных источников. Клиент весит около 7 Мб и устанавливается довольно быстро.

После установки можно сразу приступать к использованию маркетплейса, никакой регистрации не требуется. Доступно всего четыре вкладки: приложения, игры, обновления и поиск.

Приложения и игры ранжируются по неясному признаку, их нельзя отсортировать по популярности или как-нибудь еще. Во вкладке обновлений представлен список уже имеющихся у пользователя приложений, чьи новые версии можно установить из RuStore.

Интерфейс RuStore

При загрузке приложений из RuStore опять может потребоваться разрешить установку из неизвестных источников — это нормальная политика безопасности Android.

Сравнение RuStore и NashStore

Дизайн RuStore кажется более удобным, в нем нет обязательного представления категорий. Их список можно увидеть нажав на пиктограмму с четырьмя квадратиками в верхнем правом углу на вкладках игр и приложений.

Но RuStore пока не имеет системы рейтинга, ее обещают ввести летом вместе с собственным платежным сервисом и push-уведомлениями. Каталог довольно скуден, содержит около 100 приложений, но в будущем он будет расширен, в том числе зарубежным контентом.

У NashStore библиотека значительно шире и включает более тысячи тайтлов, однако большинство из них малоизвестны.

Также у NashStore есть домашняя страница с рекомендуемыми приложениями, но непонятно, по какому принципу они предлагаются. На первом месте может оказаться программа или игра с нулевым рейтингом.

Интерфейс NashStore

RuStore имеет хорошее преимущество перед NashStore в виде полноценной веб-версии, можно зайти на сайт маркетплейса и ознакомиться со списком доступных игр и приложений. И не требует обязательной регистрации, в отличие от NashStore. А в последнем ввиду отсутствия синхронизации ее назначение непонятно.

Установка обоих магазинов приложений работает непривычно. Клиенты сначала скачивают APK-файл, а затем устанавливают его. Придется несколько раз отвечать на системные уведомления Android.

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В Google Play реализовано бесшовное обновление и нет необходимости давать разрешение на инсталляцию, повторить это отечественные магазины приложений не смогли.

Кроме того, очевидно, что и имеющийся функционал по не слишком отлажен. Так, клиент NashStore запросил установку новой версии, но не смог обновить сам себя, каждый раз сбрасывая загрузку компонентов и предлагая начать ее вновь. Пришлось скачивать актуальную версию с официального сайта и устанавливать заново.

То, что NashStore и RuStore находятся в стадии разработки, не дает возможности прийти к окончательному мнению, кто из них лучше. Пока преимущество обоих — они позволяют скачивать и обновлять клиенты санкционных банков.